МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco не предлагала своим клиентам никаких отсрочек по платежам за нефть, говорится в сообщении компании.

Ранее в среду агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, написало, что Saudi Aramco предложила отсрочку по платежам за поставку нефти нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в Азии и Европе на период до 90 дней.

"Вопреки недавним сообщениям СМИ, Aramco не делала никаких предложений о продлении сроков оплаты в рамках продажи нефти", — заявила компания.

Как сообщалось, такие условия были предоставлены как минимум четырем НПЗ в Азии и Европе и объясняются они тем, что многие НПЗ испытывают трудности в связи с падением спроса. Однако собеседники агентства при этом заявили, что три НПЗ отклонили предложение Saudi Aramco, так как такая сделка приведет только к увеличению затрат из-за условий финансирования.

Источники агентства также выражали мнение, что условия предоставления отсрочки, которую Saudi Aramco предложила осуществить с участием банков королевства, также можно рассматривать как попытку Саудовской Аравии по увеличению своей рыночной доли.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.