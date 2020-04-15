МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Падение добычи нефти у российских нефтегазовых компаний в 2020 году составит 8-10% по сравнению с 2019 годом в связи с новой сделкой ОПЕК+, говорится в аналитическом комментарии рейтингового агентства Fitch.

По мнению аналитиков, легче всех к сокращению добычи приспособятся крупные производители — "Роснефть", "Лукойл" и "Газпром нефть" в отличии от "Татнефти" и "Русснефти". На объем производства "Газпрома" и "Новатэка" сокращение добычи существенно не повлияет, поскольку газовый конденсат в рамках сделки исключен, отмечают в Fitch.

"Мы ожидаем, что российские нефтедобытчики должны будут сократить добычу нефти, примерно, на 15-20% в мае-июне по сравнению с текущим уровнем и примерно на 10-15% во втором полугодии, что приведет к падению их добычи в течение всего 2020 года примерно на 8-10% год к году", — сообщает Fitch. При этом финансовые показатели нефтегазовых компаний по-прежнему будут определяться ценами, чем объемами производства, отметили аналитики.

По прогнозу агентства, цена нефти марки Brent во втором-четвертом кварталах будет на уровне 30 долларов за баррель, а средняя цена по году составит 35 долларов за баррель. В 2021 году котировки восстановятся до 45 долларов за баррель, а в 2022 году — до 53 долларов за баррель. "Это восстановление может быть медленнее, если ограничения продлятся на второе полугодие и далее", — прогнозирует агентство.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.