МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Суд в США заблокировал ранее выданное инженерному корпусу американской армии разрешение, позволяющее новым трубопроводам пересекать водоемы, — это стало новым ударом по проекту строительства нефтепровода Keystone XL, пишет агентство Рейтер со ссылкой на решение суда.

Проект Keystone XL предполагает строительство нефтепровода протяженностью 1,9 тысячи километров и мощностью более 800 тысяч баррелей в день из крупнейшей канадской нефтедобывающей провинции Альберта до нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива.

В 2015 году тогдашний президент Барак Обама отказался от проекта, объявив, что он противоречит национальным интересам США. Затем президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении строительства Keystone XL.

Главный окружной судья штата Монтана Брайан Моррис (Brian Morris) постановил, что инженерный корпус армии США нарушил федеральный закон, так как не смог адекватно оценить риски от строительства трубопровода для исчезающих видов животных и среды обитания. Теперь, согласно постановлению суда, он должен выполнить это требование, прежде чем применять общенациональное разрешение ко всему проекту.

Как пояснил агентству старший юрист Центра биологического разнообразия Джаред Марголис (Jared Margolis), это решение не влияет на текущую работу по участку трубопровода Keystone XL через границу Канады и США стоимостью 8 миллиардов долларов, но ставит под вопрос получение разрешений на пересечение водоемов на остальной части маршрута.