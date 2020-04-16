МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. ОПЕК на фоне пандемии коронавируса изменила прогноз по динамике спроса на нефть в мире: вместо незначительного роста — на 0,06 миллиона баррелей в сутки — теперь ожидает крупнейшего в истории падения спроса — на 6,8 миллиона баррелей в день, говорится в апрельском докладе организации.

"Прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2020 году пересмотрен в сторону понижения на 6,9 миллиона баррелей в сутки, что означает историческое снижение (спроса — ред.) до уровня около 6,8 миллиона баррелей в сутки", — сообщает ОПЕК.

Таким образом, глобальный спрос на нефть в 2020 году сейчас ожидается на уровне 92,82 миллиона баррелей в сутки. При этом во втором полугодии уровень спроса будет выше, чем в первом, полагает организация.

"Вспышка COVID-19 и ее влияние на транспорт и промышленность в Китае отразилось на показателях спроса на нефть в стране в первом квартале 2020 года. Сейчас пандемия COVID-19 оказывает давление на рост спроса на нефть во многих других странах и регионах по всему миру, и имеет беспрецедентный эффект на уровни потребления топлива, в частности транспортного", — указывается в докладе.

ЗАПАСЫ

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в феврале выросли на 5,6 миллиона баррелей в месячном исчислении — до 2,945 миллиарда баррелей, что на 24,7 миллиона баррелей выше среднего показателя за пять лет.

"Предварительные данные за февраль показали, что общие коммерческие запасы нефти ОЭСР выросли на 5,6 миллиона баррелей в месячном выражении, составив 2,945 миллиарда баррелей. Это на 64,3 миллиона баррелей выше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 24,7 миллиона баррелей выше среднего за пять лет", — говорится в докладе.

При этом коммерческие запасы нефти в месячном выражении упали на 6,1 миллиона баррелей, до 1,426 миллиарда баррелей, нефтепродуктов – выросли на 11,7 миллиона баррелей, до 1,520 миллиарда баррелей.

Запасы нефти в странах ОЭСР были на уровне, который на 31,5 миллиона баррелей ниже среднего показателя за пять лет, в то время как запасы нефтепродуктов выше на 56,1 миллиона баррелей.

Отмечается, что в марте коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов США в месячном выражении, предварительно, выросли на 8,2 миллиона баррелей, до 1,92 миллиарда баррелей, что на 16,2 миллиона баррелей, или на 0,8%, выше среднего за пять лет.

ДОБЫЧА В РОССИИ

ОПЕК понизила прогноз по добыче жидких углеводородов в России в 2020 году на 1,38 миллиона баррелей в сутки на фоне новой сделки ОПЕК+, теперь ожидается снижение показателя на 1,3 миллиона баррелей в сутки против уровня 2019 года, до 10,14 миллиона.

Отмечается, что в 2019 году среднесуточная добыча жидких углеводородов в РФ выросла до рекордного уровня с 1987 года — на 0,09 миллиона баррелей в сутки год к году, до 11,44 миллиона баррелей в сутки. В то же время, добыча только нефти в 2019 году выросла на 0,1 миллиона баррелей в сутки год к году, до 10,63 миллиона баррелей в сутки.

"В 2020 году ожидается снижение добычи жидких углеводородов на 1,3 миллиона баррелей в сутки год к году, до 10,14 миллиона баррелей в сутки… На Россию придется крупнейшая доля снижения добычи со стороны стран вне ОПЕК, участвующих в сделке ОПЕК+", — отмечается в докладе.

ДОБЫЧА ОПЕК

Добыча нефти странами ОПЕК в марте 2020 года выросла по отношению к февралю на 821 тысячу баррелей в сутки, до 28,6 миллиона баррелей в сутки, доля стран картеля на рынке на фоне распада сделки ОПЕК+ выросла на 0,6 процентного пункта, до 28,7%.

"Суммарная предварительная добыча нефти ОПЕК-13 в среднем составила 28,61 миллиона баррелей в сутки в марте, что выше на 821 тысячу баррелей в сутки по сравнению с февралем. Добыча сырой нефти увеличилась в основном в Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейте, в то время как производство сократилось в основном в Венесуэле, Ливии и Иране", — говорится в докладе.

Также на 0,6 процентного пункта выросла доля ОПЕК в общем объеме мировой добычи нефти в марте, до 28,7%, на фоне мартовского распада альянса ОПЕК+, уточняет организация.

Вместе с тем, ОПЕК прогнозирует спад спроса на свою нефть в 2020 году по сравнению с 2019 годом на фоне недавних договорённостей стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Так, согласно расчётам организации, спрос на нефть ОПЕК в 2020 году ожидается на уровне 24,5 миллиона баррелей в сутки, что примерно на 5,4 миллиона баррелей в сутки ниже уровня 2019 года.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.

На встрече в марте, также посвященной мерам поддержки рынка, страны ОПЕК+ не смогли преодолеть разногласия по будущему сделки. Тогда консенсус не был достигнут ни по предложению России просто продлить соглашение, чтобы далее принять более взвешенное решение, ни по идее Саудовской Аравии углубить сокращение добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Заседание завершилось распадом сделки и ускорением падения цен на нефть.