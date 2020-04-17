МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco с 1 мая будет поставлять на рынок 8,5 миллиона баррелей нефти в сутки, говорится в заявлении компании.

"Saudi Aramco объявляет, что с 1 мая она предоставит своим клиентам 8,5 миллиона баррелей нефти в день", — говорится в сообщении.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. Таким образом, для Саудовской Аравии это означает сокращение добычи до 8,5 миллиона баррелей в сутки. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.