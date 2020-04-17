МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco выделила для поставок своим азиатским клиентам в мае в соответствии с их заявками около 4 миллионов баррелей нефти в день, что примерно на 2 миллиона баррелей в сутки меньше ее полных контрактных обязательств в регионе, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.

"Полные контрактные обязательства для Азии составляют около 6 миллионов баррелей в сутки. То, что Aramco выделила (для Азии — ред.), соответствует заявкам (клиентов — ред.) и составляет около 4 миллионов баррелей в сутки", — сказал саудовский источник на условиях анонимности.

Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco объявила ранее в пятницу, с 1 мая будет поставлять на рынок 8,5 миллиона баррелей нефти в сутки.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. Таким образом, для Саудовской Аравии это означает сокращение добычи до 8,5 миллиона баррелей в сутки. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.