МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Минэнерго представило российским нефтяным компаниям информацию по необходимому объему сокращений добычи в рамках новой сделки ОПЕК+, они будут распределены пропорционально, сообщил РИА Новости источник в одной из компаний.

"Вчера или сегодня всем дали информацию от Минэнерго, насколько они сокращают, то есть точное количество, какое сокращение должно быть", — сказал источник.

Собеседник агентства также сообщил, что предполагается пропорциональное распределение объемов сокращений по компаниям.

"Было принято решение сократить добычу на столько-то процентов, и все компании на этот процент сокращают", — сказал он.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.