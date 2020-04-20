МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Цена американской нефти WTI обновила минимум с марта 1999 года, упав ниже 13 долларов за баррель с поставкой в мае, цена с поставкой в июне падает на 10% и находится в районе 22,5 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.42 мск цена майских фьючерсов на WTI падала на 31,69%, до 12,48 доллара за баррель, минимума с начала марта 1999 года.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 10,27%, до 22,45 доллара за баррель, июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 5,31%, до 26,59 доллара за баррель.

Трейдеров продолжает беспокоить рост предложения нефти при снижении спроса в мире и увеличение запасов сырья в США.

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на нефть в текущем году упадет на рекордные 9,3 миллиона баррелей в сутки, а показатель по итогам апреля ожидается на 29 миллионов баррелей в день ниже апреля 2019 года. ОПЕК в свою очередь в 2020 году ожидает рекордного падения спроса на нефть в мире — на 6,8 миллиона баррелей в сутки.