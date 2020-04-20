МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Совет директоров "Татнефти" рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2019 год на обыкновенные акции, на привилегированные выплатить по 1 рублю на бумагу, говорится в сообщении компании.

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина… определить, что размер дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2019 года составляет 0% к номинальной стоимости акции, без учета ранее выплаченных дивидендов по результатам шести и девяти месяцев 2019 года в размере 6447% к номинальной стоимости акции", — говорится в сообщении.

"Произвести выплату дивидендов по привилегированным акциям по результатам 2019 года в размере 100% к номинальной стоимости акции, без учета ранее выплаченных дивидендов по результатам шести и девяти месяцев 2019 года в размере 6447% к номинальной стоимости акции", — также говорится в сообщении.

Номинал акций обеих категорий составляет 1 рубль.

По итогам девяти месяцев 2019 года совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в 64,47 рубля с учетом ранее выплаченных как на обыкновенные акции, так и на префы.

"Татнефть" занимается разведкой, разработкой и добычей нефти. На ее долю приходится свыше 80% нефти, добываемой в Татарстане. Основной акционер "Татнефти" — госхолдинг "Связьинвестнефтехим" — владеет 27,23% акций компании. Татарстану принадлежит "золотая акция" компании.