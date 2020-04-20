МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Цена американской нефти WTI опустилась до минимума с декабря 1998 года, упав ниже 11 долларов за баррель с поставкой в мае, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.26 мск цена майских фьючерсов на WTI падала на 40,5% — до 10,87 доллара за баррель. Последний день торгов этим инструментов будет во вторник, 21 апреля.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI, которым предстоит торговаться еще около месяца, снижалась на 11,11% — до 22,25 доллара за баррель.

Июньские же фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent дешевеют на 6,2% — до 26,4 доллара за баррель.