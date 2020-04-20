МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Цена американской нефти WTI обновила минимум с марта 1999 года, упав ниже 13 долларов с поставкой в мае.

Ниже приводятся случаи резкого падения цен на нефть.

Нефть – единственный продукт в мире, чутко реагирующий на изменение баланса между спросом и предложением. Поэтому незначительные события – случайные или продуманные заранее, не говоря уже о крупных политических потрясениях, могут вызвать значительное колебание цен.

В 1986 году произошел обвал цен на нефть (падение почти в два раза) после того, как она росла, начиная с 1973 года, когда разразилась египетско-израильская война ("война судного дня"). Тогда арабские страны-члены организации ОПЕК (международная организация, созданная с целью координации действий по объему продаж и установления цен на сырую нефть) объявили эмбарго государствам, поддержавшим Израиль (США, Голландии и др.), и резко уменьшили поставки нефти в основные нефтепотребляющие страны. В результате стала расти добыча в странах, не входящих в ОПЕК, в первую очередь, в СССР. Рынок стал переполняться нефтью, и цены на нее рухнули. В 1986 году нефтяные цены упали с 32 долларов до 10 долларов, опускаясь временами до шести долларов за баррель. Многие эксперты считают этот обвал ключевой причиной краха СССР, прямые потери которого в 1986 году составили около 20 миллиардов долларов, а объем столь необходимого Советскому Союзу высокотехнологичного импорта сократился на треть.

В 1991 году мировые цены на нефть резко упали с 41,15 доллара до 17-18 долларов за баррель после окончания операции "Буря в пустыне", которую провели США и их союзники после того, как в 1990 году Ирак вторгся в Кувейт.

В 1998 году мировые цены на нефть снова пережили катастрофическое двукратное падение. В октябре 1997 года за баррель американской WTI (West Texas Intermediate, эталонный сорт нефти) давали 22 доллара, а в декабре 1998 года – всего 11 долларов. Инвесторов и спекулянтов всего мира чрезвычайно напугал восточноазиатский финансовый кризис, в ходе которого азиатские развивающиеся страны не смогли расплатиться по краткосрочным долгам, испытали крах фондовых рынков и были вынуждены отказаться от фиксированных курсов валют. Падение нефтяных цен вызвало дефолт по краткосрочным государственным долгам в постсоветской России, обрушение фондового рынка, крах банковской системы и отказ от фиксированного курса рубля, который быстро обесценился.

После теракта в США 11 сентября 2001 года мировые цены на нефть начали быстро расти и превысили 30 долларов за баррель североморской Brent. Однако вскоре цены начали снижаться, и к 26 сентября баррель Brent стоил около 21 доллара. Нефть из так называемой корзины ОПЕК вообще упала до 20 долларов. Представители ОПЕК обвинили в снижении цен спекулянтов, желающих нажиться на трагедии.

15 ноября 2001 года на Нью-Йоркской сырьевой бирже цены на американскую нефть WTI упали до рекордно низкой с июня 1999 года отметки – ниже 19 долларов за один баррель.

Цены по декабрьским фьючерсам на послеобеденной сессии на Нью-Йоркской бирже упали на 88 центов до отметки 18,86 долларов за один баррель и к концу торгов едва выбрались на уровень 19,30 долларов. Такая цена на 46% ниже, чем та, которая была зафиксирована в 2000 году. Это падение цен произошло после решения внеочередной 118-й венской конференции министров энергетики и нефти государств-членов Организации стран-экспортеров нефти о снижении квот на добычу и экспорт нефти-сырца на 1,5 миллиона баррелей в день при условии, что страны, не входящие в мировой нефтяной картель, в первую очередь Россия, примут адекватные меры.

В 2008 году резкое падение цены на нефть главным образом вызвал начавшийся в США финансовый кризис, который привел к экономическому спаду и снижению спроса на сырую нефть. В декабре цена нефти упала ниже 39 долларов за баррель впервые с июля 2004 года. 22 декабря цена нефтяной корзины ОПЕК снизилась до 34,49 доллара за баррель, что стало самым низким ее значением на тот момент за последние четыре года.

4 октября 2011 года стоимость нефти марки Brent опустились ниже психологически важной отметки в 100 долларов за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки на электронных торгах в Нью-Йорке уменьшилась на 2,32 доллара, или на 2,99% – до 75,29 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 2,15 доллара, или на 2,11% – до 99,56 доллара за баррель. Цены на сырье падали во всем мире на фоне ускоряющегося снижения фондовых рынков. Глобальные инвесторы выводили средства из сырья, "сырьевых" валют, акций и вкладывали в доллары и американские госбумаги в надежде на сохранение тенденции к росту их котировок в рамках объявленной ФРС США операции "Твист" (покупка длинных выпусков облигаций и продажа ближних бумаг – объемом 400 миллиардов долларов).

В период с 2011 по 2013 годы стоимость нефти марки Brent составляла в среднем 110 долларов за баррель. В 2014 году произошло резкое падение стоимости черного золота после решения стран-членов ОПЕК сохранить квоту на добычу нефти на уровне 30 миллионов баррелей в день. На снижение цен также повлияла быстрорастущая производительность сланца в США. В течение нескольких месяцев нефть Brent подешевела почти вдвое – примерно со 110 до около 60 долларов за баррель. 31 декабря стоимость февральских фьючерсов на североморскую смесь нефти марки Brent снижалась до 56,52 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшалась до 52,82 доллара за баррель.

С начала марта 2020 года нефтяные котировки упали почти в два раза по причине замедления спроса на рынке на фоне пандемии коронавируса, а также исчерпания соглашений ОПЕК+. 6 марта страны-участницы альянса не смогли договориться об изменении параметров сделки, продлить ее не удалось. Россия настаивала на сохранении существующих условий, а Саудовская Аравия хотела дополнительно снизить разработку. В результате с 1 апреля ограничения на добычу нефти в странах прежнего альянса сняты. В ночь на 30 марта стоимость нефти марки WTI опускалась ниже 20 долларов за баррель, впервые с 2002 года. Цены на нефть марки Brent в конце марта обновили минимум с мая 2003 года, снизившись до 24,65 доллара за баррель.

20 апреля цена майского фьючерса американской нефти марки WTI опустилась до 12,48 доллара за баррель впервые с марта 1999 года. При этом, по данным торгов на 13:25 (мск), стоимость июньских фьючерсов на североморскую смесь Brent упала на 3,6% до 27,09 доллара за баррель, а июньских фьючерсов на нефть WTI – на 8,35%, до 22,94 доллара. По данным Блумберг, такая негативная динамика связана прежде всего с тем, что майский фьючерсный контракт истекает 21 апреля. Кроме того, это отражает растущий переизбыток нефти на рынке и увеличивающиеся запасы на крупнейшем американском терминале в Кушинге (Cushing).