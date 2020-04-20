МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Цена американской нефти марки WTI с поставкой в мае продолжает устанавливать антирекорд, стоимость уже перешагнула отметку в 5 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.09 мск цена майских фьючерсов на WTI падала на 74,11%, до 4,73 доллара за баррель. Минутами ранее цена опустилась до 4,09 доллара за баррель.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 10,95%, до 22,29 доллара за баррель, июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent — опускалась на 5,45%, до 26,55 доллара за баррель.

Трейдеры продолжают распродавать актив, так как срок торгов майским фьючерсом истекает во вторник. Так, в ходе торгов, стоимость майского фьючерса марки WTI опустилась ниже 9,75 доллара за баррель, установив новый исторический минимум.

Давление на нефтяные котировки продолжает оказывать вопрос о переизбытке сырья на нефтяном рынке в условиях очень низкого спроса. По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на нефть в текущем году упадет на рекордные 9,3 миллиона баррелей в сутки, а показатель по итогам апреля ожидается на 29 миллионов баррелей в день ниже апреля 2019 года.