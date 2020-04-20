МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по биржевым индексам в начале недели. Возобновившееся ощутимое падение рынка нефти поддержало давление на стоимость российских активов.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов снизился на 0,36%, до 2525,97 пункта, индекс РТС — на 0,96%, до 1068,32 пункта.

РЫНОК ПОПАЛ ПОД ДАВЛЕНИЕ

Российский фондовый рынок в начале недели попал под давление новой волны распродаж нефтяных фьючерсов. Нефть вечером падала на 5%, до 26,69 долларов за баррель сорта Brent.

Давление на нефтяные котировки продолжает оказывать вопрос о переизбытке сырья на нефтяном рынке в условиях очень низкого спроса. По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на нефть в текущем году упадет на рекордные 9,3 миллиона баррелей в сутки, а показатель по итогам апреля ожидается на 29 миллионов баррелей в день ниже апреля 2019 года.

Западные фондовые рынки вечером менялись разнонаправленно по индексам в пределах 1%. Участники рынка отыгрывают новый обвал рынка нефти и очередные признаки замедления распространения коронавируса в Европе.

В лидерах роста цены оказались акции АФК "Система" (+4,8%), "Яндекса" (+4%), Polymetal (+1,8%), акции "Норникеля" (+1,6%), ММК (+1,5%). Снизились в цене акции "Татнефти" (-6,7% префы, —5,4% "обычка"). Это было обусловлено решением совета директоров нефтекомпании, который рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2019 год на обыкновенные акции, на привилегированные — выплатить по 1 рублю на бумагу (при цене в 461 рубль).

Также снизились префы "Транснефти" (-4,3%), "Башнефти" (-3,8%), акции "Магнита" (-2,2%).

Акции "Русской аквакультуры" (-0,2%, до 204 рублей) сдержанно отреагировали на новость о сборе с 21 по 23 апреля заявок на вторичное размещение акций по цене размещения в размере 185 рублей.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Российский рынок в ходе торгов проявил стойкость к внешнему негативу и удержал позиции выше 2500 пунктов по индексу Мосбиржи, отметил Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Более того, несмотря на существенное снижение цен на нефть, в начале дня индекс Мосбиржи даже предпринимал попытки подъема, однако сил для закрепления на положительной территории не хватило. В результате, техническая картина говорит в пользу продолжения негативной динамики. Однако для ее подтверждения с ближайшей целью у годовых минимумов, "медведям" необходимо увести рынок ниже 2400 пунктов", — оценил он.

Во вторник инвесторы продолжат чутко реагировать на новостной фон, связанный с коронавирусом и нефтяным рынком, говорит Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

"Без новых драйверов для покупок динамика рынков завтра может оказаться столь же невыразительной. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи завтра сформируется в диапазоне 2490-2560 пунктов", — оценил он.