МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Снижение стоимости нефти марки Brent ускорилось во вторник утром, в результате она опустилась ниже 25 долларов за баррель впервые с 1 апреля, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.45 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent — опускалась на 3,29%, до 24,73 доллара за баррель.

Цена майских фьючерсов на нефть WTI на NYMEX росла на 100,27%, до 0,1 доллара за баррель. На NYMEX вторник — последний день торгов майскими фьючерсами WTI. При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 2,69%, до 20,98 доллара за баррель.