МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Энергетические компании США попросили Федеральную резервную систему (ФРС) изменить условия кредитования на сумму 600 миллиардов долларов так, чтобы компании могли использовать эти средства для погашения долгов, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.

По сообщению агентства, Независимая нефтяная ассоциация Америки (The Independent Petroleum Association of America, IPAA) отправила ФРС коллективное письмо, в котором просит пересмотреть положение, запрещающее заемщикам использовать денежные средства для погашения других остатков по кредитам.

"Нефтяные компании не ждут правительственных подаяний; они ищут мост, чтобы пережить этот обвал", — говорится в письме. Рейтер также отмечает, ссылаясь на источник, что отрасль попросила конгресс оказать давление на ФРС.

Усилия предпринимаются в свете растущего криза в секторе. В понедельник цена майских фьючерсов на WTI на бирже NYMEX обвалилась на 300%, до минус 37,63 доллара за баррель. При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI упала на 18,3%, до 20,03 доллара за баррель из-за опасений массового переизбытка.

До сих пор энергетическая отрасль в значительной степени упускала из виду федеральную поддержку бизнеса, пострадавшего от коронавируса. Федрезерв в начале месяца объявил о мерах на 2,3 триллиона долларов, обещанных экономике в условиях пандемии. Этот пакет предусматривает кредитование бизнеса и домохозяйств, а также поддержку муниципальных долговых обязательств.

В последние недели американские энергетические компании уволили десятки тысяч рабочих, в том числе Halliburton Co, Schlumberger, поскольку компании вынуждены существенно сократить расходы. Рейтер отмечает, что поскольку многие из компаний несут значительную долговую нагрузку, а доходы снижаются, многие сланцевые производители готовятся к возможным заявлениям о банкротстве.