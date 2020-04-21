МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Свистопляска с майскими фьючерсами на нефть WTI — это спекулятивный и чисто торговый момент, не нужно придавать ему апокалиптическую окраску, во вторник прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Цена барреля Brent упала ниже $19 впервые с февраля 2002 года, WTI - ниже $12

В понедельник цена майских фьючерсов на американскую нефть WTI впервые в истории упала до отрицательных значений. Котировки на бирже NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. На NYMEX вторник — последний день торгов майскими фьючерсами WTI.

"Вчера произошел обвал цен на майский фьючерс, цены на нефть не уходили в отрицательное значение. Что касается этой свистопляски с фьючерсами, то это абсолютно спекулятивный момент, торговый, чисто торговый момент, который был связан с датой закрытия торгов по фьючерсам на май", — сказал пресс-секретарь.

"И безусловно, этому не нужно придавать какую-то апокалиптическую окраску", — добавил он.

Кремль очень внимательно отслеживают динамику изменения цен на нефть, реально они не обвалились так, как это произошло с майским фьючерсом, и нет повода чрезмерно негативно оценивать текущую ситуацию, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В понедельник нефть марки WTI (с поставкой в мае) впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Такой обвал был вызван слабым спросом на нефть и переполненными нефтехранилищами в США. Украинские ПХГ могут принять на хранение еще 10 млрд кубометров газа компаний из ЕС

"Разумеется, мы очень внимательно отслеживаем динамику изменения цен на нефть", — сказал Песков, добавив, что цены на нефть демонстрируют, "хоть и не положительную динамику, но они не подвержены таким обвальным изменениям, как это коснулось фьючерса".

"Все специалисты прекрасно отдают себе отчет, что это (обвал цен на майский фьючерс — ред.) не является поводом для каких-то чрезмерно негативных оценок текущей реальности", — добавил Песков.

Он отметил, что снижение цен на фьючерсы не нужно ассоциировать с текущей динамикой изменения цен на нефть.

Механизмы сверки позиций с партнерами по ОПЕК+ налажены, при необходимости стороны осуществят должные контакты, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я сейчас воздержусь от каких-либо комментариев на этот счет, я скажу только, что существуют все механизмы сверки позиций с нашими партнерами по этой сделке. При необходимости будут осуществляться должные контакты", — ответил Песков на вопрос о позиции Кремля относительно необходимости дополнительных действий к уже согласованным в рамках ОПЕК + для сглаживания ситуации на рынке нефти.

Он также заявил, что Владимир Путин и президент Венесуэлы Наколас Мадуро в ходе разговора не принимали никаких конкретных решений о проведении мониторингового комитета по сделке ОПЕК+.

Мадуро в телефонном разговоре с Путиным в понедельник предложил провести 10 мая заседание комитета по мониторингу механизма ОПЕК+, чтобы оценить эффективность соглашений на мировом энергетическом рынке.

"Безусловно, это предложение принято во внимание, но пока каких-то конкретных решений нет. Это было предложение господина Мадуро, оно было услышано президентом, но каких-либо решений или согласованных действий на этот счет пока нет", — сказал Песков.