Трамп поручил разработать план поддержки нефтегазовых компаний США
ВАШИНГТОН, 21 апр — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил министерству энергетики и министерству финансов разработать план поддержки нефтегазовых компаний страны.
"Мы никогда не подведем великую американскую нефтегазовую промышленность. Я поручил министру энергетики и министру финансов разработать план, который сделает доступными средства для того, чтобы эти очень важные компании и рабочие места были обеспечены в будущем на долгое время", — написал Трамп в Twitter.
В понедельник нефть марки WTI (с поставкой в мае) впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Такой обвал был вызван слабым спросом на нефть и переполненными нефтехранилищами в США. В целом по итогам торгов 20 апреля ее цена упала на 300%, до минус 37,63 доллара за баррель.
https://1prime.ru/energy/20200421/831304542.html