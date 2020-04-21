ВАШИНГТОН, 21 апр — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил министерству энергетики и министерству финансов разработать план поддержки нефтегазовых компаний страны.

"Мы никогда не подведем великую американскую нефтегазовую промышленность. Я поручил министру энергетики и министру финансов разработать план, который сделает доступными средства для того, чтобы эти очень важные компании и рабочие места были обеспечены в будущем на долгое время", — написал Трамп в Twitter.

В понедельник нефть марки WTI (с поставкой в мае) впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Такой обвал был вызван слабым спросом на нефть и переполненными нефтехранилищами в США. В целом по итогам торгов 20 апреля ее цена упала на 300%, до минус 37,63 доллара за баррель.