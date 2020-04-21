ВАРШАВА, 21 апр — ПРАЙМ. Большое нефтяное пятно обнаружено в Балтийском море вблизи Польши, сообщает радиостанция Zet.

"Пятно длиной 34 километра и шириной 1,3 километра было обнаружено на основании спутниковых снимков Европейским агентством морской безопасности, которое уведомило об угрозе морскую поисково-спасательную службу в Гдыне", — говорится в сообщении.

Поисково-спасательная служба уже направила на место спасательный корабль Kapitan Point. По данным спасателей, уже взяты образцы для исследования масляного пятна. Его происхождение пока не установлено.