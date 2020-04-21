Регулятор нефтяной отрасли Техаса отложил голосование по сокращению квот на добычу
ВАШИНГТОН, 21 апр — ПРАЙМ. Регулятор нефтяной отрасли штата Техас отложил голосование по сокращению квот на добычу, трансляция его онлайн заседания идет на сайте Железнодорожной комиссии Техаса, которая в том числе отвечает за регулирование в нефтяной отрасли штата.
"Думаю, что сейчас нам надо собрать информацию, прежде чем делать какой-то шаг", — заявил председатель комиссии Уэйн Кристиан.
С ним согласились двое других участников онлайн-заседания.
Их следующая встреча состоится 5 мая.
https://1prime.ru/energy/20200421/831305844.html