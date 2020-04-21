ВАШИНГТОН, 21 апр — ПРАЙМ. Регулятор нефтяной отрасли штата Техас отложил голосование по сокращению квот на добычу, трансляция его онлайн заседания идет на сайте Железнодорожной комиссии Техаса, которая в том числе отвечает за регулирование в нефтяной отрасли штата.

"Думаю, что сейчас нам надо собрать информацию, прежде чем делать какой-то шаг", — заявил председатель комиссии Уэйн Кристиан.

С ним согласились двое других участников онлайн-заседания.

Их следующая встреча состоится 5 мая.