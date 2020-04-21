МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Ряд министров ОПЕК+ провел неформальную телеконференцию, на которой обсуждались текущие события на рынке нефти, сообщила ОПЕК.

"Несколько министров ОПЕК и не-ОПЕК, подписавшие декларацию о сотрудничестве (соглашение ОПЕК+ — ред.), провели неформальную телеконференцию, чтобы коллективно обсудить текущую драматическую ситуацию на рынке нефти", — сообщила ОПЕК в своем микроблоге в Twitter.