МЕХИКО, 21 апр — ПРАЙМ. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что из-за рекордно низких цен на нефть страна готова остановить добычу нефти на новых скважинах.

"В прошлом году мы инвестировали в бурение скважин, работали на новых месторождениях, и у нас уже есть эти скважины. На новых скважинах теперь, когда нефть обесценилась, мы можем закрыть клапаны, они не потеряют давление", — сказал Лопес Обрадор в ходе пресс-конференции, опубликованной в его Twitter.

По словам президента, на зрелых месторождениях закрыть клапаны нельзя, потому что из-за недостатка давления нужно время, чтобы очистить и реактивировать их.

Глава республики не пояснил, о каком объёме сокращения добычи может идти речь, однако вновь повторил о плане перенаправить добытую в Мексике нефть на переработку на территории страны.

"Вчера мы переработали на наших НПЗ 800 тысяч баррелей нефти из 1,7 миллиона, которые мы добываем, почти половина. В мае мы будем перерабатывать миллион баррелей", — добавил Лопес Обрадор.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.