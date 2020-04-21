МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Обвал в понедельник цены майского фьючерса на нефть WTI до отрицательных значений был спекулятивным, однако не следует драматизировать ситуацию, так как речь идет лишь о бумажном рынке, а не о реальной стоимости физической нефти, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Вчерашний коллапс нефтяных котировок американской марки WTI произошел в связи с распродажей фьючерса с поставкой в мае в момент окончания торгов по бумаге, отсутствием спроса на дополнительные поставки нефти в мае и с вероятностью затоваривания хранилищ. Это вызвало спекулятивное падение финансового инструмента до отрицательных значений", — отметил министр.

"Но не стоит драматизировать ситуацию. Важно понимать, что это бумажный рынок, то есть торговля производными финансовыми инструментами, а не физической нефтью", — продолжил он.

Новак также указал, что котировки июньского фьючерса на нефть марок Brent и WTI существенно выше, хотя тоже подвергнуты волатильности из-за общего негативного настроения на рынке.