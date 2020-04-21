МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки WTI с поставкой в июне упала в ходе торгов до 6,55 доллара за баррель, а цена июньского фьючерса Brent опустилась ниже 18 долларов за баррель впервые с 14 декабря 2001 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.57 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 54,53%, до 9,29 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть WTI на NYMEX росла на 120,46%, до 7,7 доллара за баррель. На NYMEX вторник — последний день торгов майскими фьючерсами WTI.

Минутами ранее стоимость июньского фьючерса опустилась до 6,55 доллара за баррель, причем майский фьючерс в это же время находился около уровня 8 долларов за баррель. Таким образом, стоимость июньского фьючерса WTI ненадолго опускалась ниже цены майского фьючерса на бирже NYMEX.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась при этом на 29,25%, до 18,09 доллара за баррель. В ходе торгов вторника цена Brent падала до отметки в 17,52 доллара за баррель, опустившись ниже 18 долларов впервые с 14 декабря 2001 года.