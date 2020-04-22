МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Объёмы нефти, хранящейся в танкерах у западного побережья США, достигли 20 миллионов баррелей, сообщает агентство Блумберг.

"Всего около 20 миллионов баррелей нефти находится у западного побережья США. Нефтяные танкеры, перевозящие достаточно нефти для удовлетворения 20% дневного мирового спроса, собрались у побережья Калифорнии. Им некуда идти из-за падения спроса на сырье", — пишет агентство.

Отмечается, что речь идёт о почти трех десятках суден. Сейчас они преимущественно служат как плавучие хранилища нефти, так как нефтеперерабатывающие заводы, чью продукцию они перевозили ранее, остановлены или существенно снизили объёмы на фоне пандемии COVID-19. В частности, приостановлен крупнейший НПЗ компании Marathon Petroleum Corporation в Калифорнии, а завод Chevron в штате сильно сократил переработку нефти.

Карантинные меры для борьбы с распространением нового коронавируса привели к колоссальному падению спроса на нефть в мире. По разным оценкам, снижение спроса сейчас составляет 20-30 миллионов баррелей. При этом устранение переизбытка сырья на рынке осложнено в том числе заполненностью мировых нефтехранилищ.