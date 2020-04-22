ТЕГЕРАН, 22 апр — ПРАЙМ. Министр нефти Ирана Бижан Зангане назвал ситуацию на рынке нефти беспрецедентной и заявил о необходимости дополнительных мер по ее стабилизации.

"Ситуация в текущие дни – беспрецедентна в нефтяной промышленности из-за коронавируса, который привел к сильному спаду потребления нефтепродуктов — снизилось потребление бензина частными транспортными средствами, авиатоплива. Спрос резко упал", — сказал он в эфире телеканала IRINN.

Министр также указал на "войну нефтяных цен" как еще один фактор кризиса.

"Необходимо ускорить сокращение добычи нефти, серьезно к этому отнестись. Если будет необходимо – нужны дополнительные меры ОПЕК+, а в особенности тех производителей, которые не брали на себя каких-либо обязательств", — сказал он, добавив, что это касается сланцевой нефти США, а также Канады.

По его словам, ОПЕК в одиночку не может решить вопрос с учетом коронавируса — общей для всех проблемы. В этой связи он призвал к сотрудничеству.