Кремль о допмерах по нефти: нужен анализ после запуска сделки ОПЕК++, и не по одной неделе
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что пока рано делать выводы о возможных дополнительных мерах из-за обвала цен на нефть.
По словам Пескова, необходимо дождаться, когда заработает сделка ОПЕК++.
"Сначала надо проанализировать первое время, после того как заработает сделка ОПЕК++. Нужно дождаться. Динамика действительно отрицательная с мировыми ценами на нефть. Момент нелегкий, но все-таки оценивать в целом нужно не по одному дню, не по одной неделе даже, а в более длинной перспективе. Поэтому сейчас нужно просто подождать", — сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/energy/20200422/831310360.html