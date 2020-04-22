МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что пока рано делать выводы о возможных дополнительных мерах из-за обвала цен на нефть.

По словам Пескова, необходимо дождаться, когда заработает сделка ОПЕК++.

"Сначала надо проанализировать первое время, после того как заработает сделка ОПЕК++. Нужно дождаться. Динамика действительно отрицательная с мировыми ценами на нефть. Момент нелегкий, но все-таки оценивать в целом нужно не по одному дню, не по одной неделе даже, а в более длинной перспективе. Поэтому сейчас нужно просто подождать", — сказал Песков журналистам.