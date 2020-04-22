МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Котировки нефти сорта WTI упали впервые в истории ниже нуля. На спекулятивном рынке нефтяных фьючерсов отрицательные цены могут стать частым явлением в условиях избытка предложения, низкого спроса и ограниченных мощностей для хранения.

Нефтяному рынку необходимы перемены.

ПАДЕНИЕ В БЕЗДНУ

Цена майского фьючерсного контракта на нефть американского эталонного сорта WTI 20 апреля впервые в истории стала отрицательной. В моменте котировки достигали минус $40/барр. — падение более чем на 300% по сравнению с ценой открытия торгов. После завершения торговой сессии майский фьючерс на WTI стоил $37,63/барр.

Провал котировок WTI в бездну — до отрицательных значений — произошел накануне экспирации (завершении обращения) майского фьючерса. Со среды, 22 апреля, контрактом с ближайшим месяцем поставки становится июньский фьючерс на WTI, который также подешевел в понедельник, но котировка осталась положительной $20,19/барр.

Отсутствие спроса на поставки физических объемов нефти из-за пандемии коронавируса стало причиной распродажи майских фьючерсов за день до экспирации и образования отрицательной цены — впервые в истории торгов на нефтяном рынке.

Отрицательное значение котировки WTI с поставкой в мае свидетельствует о системном кризисе на нефтяном рынке США.

СПЕКУЛЯНТ ТАМ ПРАВИТ БАЛ

С приближением срока экспирации участники рынка должны принять решение: либо осуществить поставку нефти в соответствии с имеющимся фьючерсным контрактом, либо продать его и купить другой с более поздним сроком поставки — такая операция называется rollover. Большинство участников американского нефтяного рынка являются спекулянтами, которые торгуют фьючерсами, но к поставкам физических объемов не имеют никакого отношения. Спекулянт всегда может осуществить операцию rollover, чтобы не брать на себя ответственность за поставки физической нефти. При этом, объемы торгов фьючерсами в разы превышает объем всей добываемой в США нефти.

Ранее при операциях rollover финансовые потери участников рынка ограничивались нулевым уровнем цены. Но если котировки падают ниже нуля, то убытки теоретически могут расти до бесконечности. Это может обрушить рынок нефтяных фьючерсов и разрушить систему хеджирования — страхование рисков, связанных с изменением цены.

Возможность падения нефтяных цен ниже нуля делает хеджирование добычи крайне рискованным бизнесом на волатильном рынке нефтяных фьючерсов. Без хеджирования большинство нефтяных компаний не смогут продолжать разработку сланцевых структур.

ГРОМЫХНУЛО В НЬЮ-ЙОРКЕ, АУКНУЛОСЬ В МОСКВЕ

Московская биржа 21 апреля приостановила торги майскими фьючерсвми на сорт WTI в первой половине торговой сессии.

Такое решение был принято, чтобы избежать "дополнительных негативных последствий у участников торгов и их клиентов в связи с беспрецедентным падением цен на торгах соответствующим контрактом на NYMEX 20 апреля".

В официальном сообщении биржи говорится: "Ценой исполнения контракта является значение расчетной цены соответствующего фьючерса, которая определяется биржей NYMEX по итогам торгов 20 апреля и равна минус $37,63 за баррель".

Торги "зеркальным фьючерсным контрактом" WTI на Московской бирже начались в апреле 2018 года. Фактически торги проходят на NYMEX (Нью-Йоркской товарной бирже), но вся информация о них в режиме реального времени передается на Московскую биржу. Провайдером информации является биржевой монстр — американская CMI Group, в которую входит NYMEX. CMI Group контролирует крупнейший в Северной Америке рынок финансовых деривативов.

По заявлениям представителей Московской биржи, торги "зеркальным фьючерсом" WTI позволят расширить инвестиционные возможности. Используя этот финансовый дериватив, российские участники рынка смогут осуществлять спекуляции, хеджирование и арбитраж. Можно только посочувстврвать местным спекулянтам, пострадавшим от падения цен на WTI ниже нуля.

НОВЫЕ РЕАЛИИ РЫНКА НЕФТИ

Многие эксперты полагают, что падение котировок WTI ниже нуля — аномалия, единичное явление на рынке нефти, но они заблуждаются.

Отрицательные нефтяные цены могут стать частым яалением на спекулятивном рынке нефтяных фьючерсов в условиях низкого спроса, избыточного предложения и ограниченных мощностей для хранения нефти.

С начала года стремительно растут запасы в Кушинге, куда поставляется нефть по фьючерсным контрактам, торгуемым на NYMEX. По данным компании Genscape, на прошлой неделе запасы нефти в хранилищах Кушинга достигли 61 млн барр. Если рост запасов будет продолжаться прежними темпами, то хранилища будут заполнены до отказа уже в первой половине мая. Совокупный объем резервуаров в Кушинге, которые могут быть использованы для хранения нефти, в конце прошлого года оценивался в 76,1 млн барр.

В связи с нехваткой свободных емкостей на суше, трейдеры вынуждены фрахтовать супертанкеры, которые могут использоваться как плавучие хранилища. Подобная ситуация наблюдалась в 2009 и в 2015 годах. По разным оценкам, в плавучих хранилищах по всему миру уже находятся свыше 160 млн барр. нефти разных сортов.

В мире свыше 2 млрд человек ограничены в передвижении из-за пандемии коронавируса. Спрос на нефть находится на низком уровне, и аналитики постоянно пересматривают прогнозы в сторону понижения. Ожидается, что в апреле потребление снизится на 29 млн барр./сут. по сравнению с началом года, когда оно превышало 100 млн барр./сут. Высказываются опасения, что период низкого спроса затянется на месяцы.

Китай сумел справиться с коронавирусом, но восстановление экономики идет не столь быстрыми темпами, как ожидалось. Обострение отношений между Пекином и Вашингтоном, которые обвиняют друг друга в распространении коронавируса, грозит перерасти в новую торговую войну, что будет иметь самые негативные последствия для всей мировой экономики.

Жесткие карантинные меры, введенные властями Индии, привели к падению спроса на моторное топливо в стране сразу на 50%.

Китай и Индия являются крупнейшими импортерами нефти и других видов энергоносителей.

Большинство западных аналитиков не надеется на восстановление спроса до 100 млн барр./сут. в этом году, а Марк Льюис из BNP Pariba Asset Management в интервью Financial Times предположил, что пик потребления нефти в мире уже пройден. Даже когда с пандемией будет покончено, многие ограничения на передвижения сохранятся, что будет препятствовать восстановлению спроса на нефть..

Остается надеяться, что возможность падения котировок WTI до отрицательных значений лишит американские сланцевые компании доступа к финансированию и заставит укоренными темпами сокращать добычу. Существенное сокращение добычи сланцевой нефти позволит достичь баланса спроса и предложения на рынке нефти к концу года.

Однако даже это не убережет нефтяной рынок от падения цен ниже нуля, если не изменить правила торгов фьючерсами и порядок ценообразования.