МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Стоимость барреля нефти марки Brent может ещё упасть и в течение месяца находиться на уровне 10-15 долларов за баррель, при этом курс рубля к американской валюте может превысить 80 рублей, заявил РИА Новости президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Цена североморской нефтяной смеси марки Brent начала восстанавливаться после утреннего падения ниже 16 долларов за баррель, до минимума с декабря 1999 года. По состоянию на 13.47 мск стоимость июньских фьючерсов Brent росла на 3,3%, до 20 долларов за баррель.

"В течение месяца спрос на нефть останется на низком уровне, поэтому стоимость барреля нефти Brent может колебаться в районе 10-15 долларов, возможно, на дне станет еще ниже. Курс доллара может составить порядка 80-120 рублей", — сказал Манкевич агентству.

"В среднесрочной перспективе нефть подорожает, потому что в мировом энергобалансе ее нечем заменить, в ближайшей перспективе. Курс доллара является психологически важным фактором, и скорее всего ЦБ РФ покажет решимость в удержании курса рубля ниже 100 рублей", — добавил он.

Также, по его словам, падение ВВП и сокращение доходов населения ударит по импорту, который может сократиться.

"По итогам года падение ВВП может достигнуть 10%, а восстановление будет медленнее, чем на Западе и в Китае, потому что их пакеты мер поддержки составили 10-20% ВВП, а в России они несопоставимы по масштабу, что углубит просадку. В итоге выиграют только экспортеры, чьи доходы будут зависеть от торговли со странами, которые восстановятся быстрее", — заключил Манкевич.