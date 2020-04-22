РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 апр — ПРАЙМ. Ситуация с резким падением цен на нефть в связи с пандемией коронавируса начнет стабилизироваться только с восстановлением китайской экономики, считает Фернанда Дельгадо, специалист по нефти, газу и энергетике фонда Жетулиу Варгаса в Рио-де-Жанейро.

"Мы наблюдаем очень резкое падение спроса, и понадобится время, чтобы стабилизировать (ситуацию – ред.); нам необходим очень мощный двигатель, и единственный, существующий на данный момент в мировой экономике, – это Китай", — отметила Дельгадо. По ее мнению, даже у США нет достаточных ресурсов для восстановления ситуации.

В понедельник цена американской нефти WTI с поставкой в мае впервые в истории стала отрицательной, упав до минус 40,32 долларов за баррель. Тем не менее, это историческое явление связано в первую очередь с недостатком свободного места в нефтехранилищах США, а не с глобальной ситуацией на нефтяных рынках, считает Дельгадо,

Комментируя ситуацию в Бразилии, она добавила, что решающей является цена нефти марки Brent, которая также упала, но не до пределов WTI.

Однако негативная обстановка на нефтяных рынках в любом случае отрицательно влияет на настроения инвесторов, отметила Дельгадо. По ее мнению, на национальном уровне это отразится на крупнейшей бразильской нефтяной компании Petrobras, которая уже сократила добычу нефти и инвестиции. Текущий кризис на нефтяных рынках приведет к серьезным проблемам в государственном бюджете, непосредственно зависящем от "черного золота", считает эксперт.

В то же время Дельгадо отмечает ряд положительных моментов, которые могут в будущем способствовать стабилизации нефтяного сектора. Эксперт считает, что гарантия правительством большей доступности кредитов, контролируемая инфляция и достаточно низкие процентные ставки смогут способствовать привлечению инвестиций.