МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Снижение мирового спроса на нефть на данный момент находится в самой активной стадии, оно составляет 20-30 миллионов баррелей в сутки, заявил министр энергетики Александр Новак на встрече с депутатами.

"На сегодняшний день, наверное, мы находимся в самой активной стадии снижения мирового спроса на нефть. По разным оценкам, это снижение на данный момент составляет от 20 до 30 миллионов баррелей в сутки — снижение спроса", — сказал он.

Новак пояснил, что это связано с падением активности населения, снижением авиаперевозок и снижением потребления нефтепродуктов в мире.