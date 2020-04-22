МЕХИКО, 22 апр — ПРАЙМ. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что в связи с падением цен на нефть страна готова остановить добычу нефти на 19 новых месторождениях, где работают более 200 скважин.

"В прошлом году впервые за долгие годы началась разработка 19 новых месторождений. Мы пробурили более 200 новых скважин. Закрыть клапаны на этих скважинах можно будет без потери давления. Это невозможно сделать на старых скважинах, на зрелых месторождениях. Это поможет нам сейчас, когда мы собираемся сократить добычу", — сказал Лопес Обрадор.

По словам президента, стратегия Мексики в борьбе с нефтяным кризисом будет состоять в том, чтобы перерабатывать больше нефти внутри страны и не покупать за границей. Накануне он сообщал, что переработка нефти достигла 800 тысяч баррелей в день из 1,7 миллиона, добываемых в стране.

Пандемия коронавируса резко снизила спрос на нефть, что привело к обвалу цен. Во вторник цены на июньские фьючерсы нефти марок Brent и WTI обрушились на 23% и 29% соответственно. В понедельник стоимость экспортной мексиканской нефти впервые в истории достигла отрицательных значений.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.