МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Чистый убыток американской нефтесервисной компании Baker Hughes по итогам первого квартала текущего года составил 10,2 миллиарда долларов против прибыли в 32 миллиона долларов годом ранее, сообщается в официальном релизе компании.

Разводненный убыток на акцию составил 15,6 доллара против прибыли в 0,06 доллара на акцию годом ранее. Выручка компании снизилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,43 миллиарда долларов. При этом аналитики ожидали значения показателя на уровне 5,65 миллиарда долларов.

Baker Hughes отметила, что из-за пандемии коронавируса для наиболее эффективной работы были предприняты такие меры, как снижение капитальных затрат более чем на 20% по сравнению с 2019 годом, а также реструктуризация для того, чтобы привести свою деятельность в соответствие с ожидаемым уровням активности и рыночным условиям.

Компания также добавила, что перспективы спроса и предложения на нефть и газ на данный момент неопределенны и восстановление активности Baker Hughes будет зависеть от темпов экономической стабилизации в мире после пандемии нового коронавируса.

Компания Baker Hughes представляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый месяц также публикует сведения о числе буровых установок по всему миру.