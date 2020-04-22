МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Ситуация на рынке нефти очень волатильна, есть много спекулятивных моментов, в том числе при торговле фьючерсами, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Я хотел бы отметить, что на сегодняшний день ситуация достаточно волатильная, рынки никогда в такой ситуации не жили. Очень много спекулятивных моментов, которые мы наблюдаем на сегодняшний день, в том числе при торговле фьючерсными контрактами", — сказал Новак, выступая в Госдуме.

По его словам, объем нефтепереработки в России в апреле находится в норме, даже наблюдается рост на 2,7%, однако в мае-июне может быть снижение из-за общего падения спроса в мире.

"Что касается нефтепереработки, в апреле месяце наблюдаем нормальное текущее состояние, даже некоторый небольшой прирост объемов переработки на НПЗ, который составил примерно 2,7%. В основном за счет изменений структурных: меньшее производство керосина, большее производство дизельного топлива. Производство бензина также меньше на 16%, производство дизельного топлива больше на порядка 6-7%", — сказал он.

Дизельное топливо пользуется спросом по большей части не на внутреннем рынке, а за счет экспорта и складирования в хранилищах, уточнил министр.

Он подчеркнул, что из-за общего снижения спроса в мае-июне уровень нефтепереработки в РФ может снизиться.