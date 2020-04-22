МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Досрочного сокращения добычи участниками сделки ОПЕК+ ждать не стоит – слишком много согласований и усилий для этого потребуется, а до 1 мая остается всего неделя. Вместе с тем, в перспективе дальнейшее сокращение добычи весьма вероятно на фоне снижения спроса, полагают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Ряд стран, участвующих в сделке ОПЕК+, могут поднять вопрос о начале сокращения добычи, не дожидаясь срока вступления в силу нового соглашения – 1 мая. О такой возможности заявили некоторые участники прошедшей во вторник неформальной видеоконференции министров ОПЕК+. В среду это подтвердил министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан. При этом представители основных нефтедобытчиков ОПЕК — Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта — участия в обсуждении не принимали.

Причиной поспешности является резкое падение спроса на нефть из-за пандемии коронавируса и, как следствие, обвал цен. В понедельник нефть марки WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений — минус 40,32 доллара за баррель. Во вторник российская нефть Urals в Европе подешевела до 11,5-12 долларов за баррель – минимального уровня с 1999 года.

В Кремле, однако, считают, что говорить о возможных дополнительных мерах в связи с обвалом нефтяных цен преждевременно — нужно дождаться, когда заработает сделка ОПЕК++, и в целом ситуацию на рынке нельзя оценивать по одному дню или даже неделе.

СУДЬБУ РЫНКА РЕШАЮТ НЕ В ZOOM

Опрошенные эксперты сошлись во мнении, что никакого досрочного снижения добычи не будет.

"Нам кажется маловероятным, что последуют такие решения без солидарности от всех участников. Более того, сокращение добычи — процесс технологически трудоемкий и требует времени, а учитывая, что по плану снижение начнется всего чуть больше чем через неделю, вряд ли у стран получится сильно ускорить этот процесс", — рассуждает аналитик по нефтегазовому сектору "Атона" Анна Бутко.

"Осталась всего неделя до 1 мая. Организационно за неделю это устроить сложно, такие переговоры требуют больших усилий, ОПЕК+ на это не пойдет", — согласен ведущий аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров.

"Неформальные видеоконференции" — это примета нашего времени, но думаю, что такие совещания вряд ли могут оказать действительное влияние на рынок нефти, рассуждает аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов.

"Полагаю, что страны OПЕК+ будут пытаться досрочно сократить добычу, но ведь при заполненных хранилищах это означает, что нужно консервировать скважины, а это процесс дорогостоящий и долгий. Расконсервировать скважину — это дополнительные затраты, поэтому до сих пор на эти радикальные меры никто не решился. Обсудить рынок в Zoom и посетовать, что цены низкие и бьют по экономике – одно. Вернуть экономический рост и потребность в нефти в целом и в топливе в частности — это гораздо сложнее", — считает он.

НЕ ПОСЛЕДНЕЕ СНИЖЕНИЕ

Страны соглашения постоянно мониторят ситуацию на рынке и готовы принимать дальнейшие шаги, поэтому вероятность дополнительных снижений, если нефть продолжит дешеветь, достаточно высокая, уверены аналитики. По словам Бутко, многое будет зависеть от того, когда начнется восстановление спроса и получится ли у стран быстро снизить добычу в оговоренных объемах.

"При этом чем больше падает нефть, тем значительнее и быстрее будет происходить "органическое снижение добычи" у производителей с высокими издержками в других странах (в том числе Канаде, США). Как ожидается, на страны G20 придется снижение добычи порядка 4-5 млн баррелей в сутки", — говорит она.

Кроме снижения добычи в краткосрочном периоде может положительно сказаться покупка нефти странами в стратегические резервы: Минэнерго США призывает власти начать закупки в стратегический резерв, также стратегический резерв, учитывая текущую ситуацию, планирует создать Австралия, добавила эксперт.

После пандемии, вероятно, мир вообще будет тратить топлива меньше на 10-15%, потому что удаленная работа сделает бессмысленными многие перемещения, считает Антонов. США, как наиболее сильная экономика, извлекут выгоду из всех сложившихся обстоятельств: они не будут участвовать в сокращении добычи, а будут замещать выпадающие с рынка объемы своими.

Цена Brent будет восстанавливаться до уровней 40-45 долларов за баррель очень медленно, в течение 12 месяцев, прогнозирует он.