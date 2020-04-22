МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Бюджет России получит 1 триллион рублей за счет демпфирющего механизма на рынке топлива в случае цены нефти в 20 долларов за баррель, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций.

"В 2018 году нами был выбран механизм демпфера, который заключается в обеспечении стабильных цен на АЗС независимо от того, какие цены были на мировых нефтяных рынках. Он действует на стоимость балансирующим образом, компенсируя из бюджета сдерживание розничной цены на внутреннем рынке ростом не выше инфляции при высоких ценах на нефть и, наоборот, гарантирующий наполнение бюджета при низких", — сказал Новак.

"Это очень хороший принцип, который позволяет нам нивелировать, в том числе, ситуацию, связанную с колебаниями мировых цен, а также формировать доходы бюджета. Так, при цене в 20 долларов (за баррель — ред.) на нефть поступления в бюджет от демпфера составят 1 триллион рублей (в 2020 году — ред.)", — подчеркнул министр.

По словам Новака, именно этот налоговый инструмент обеспечивает сейчас стабильные, не растущие выше инфляции розничные цены на топливо.

Демпфирующий коэффициент является частью расчета обратного акциза на нефть, который выплачивается российским переработчикам как компенсация роста внутренних цен на сырье в рамках налогового маневра. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство через демпфер компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены на топливо в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива. Сейчас работает последний вариант.

По состоянию на 19.46 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 22,9% — до 14,1 доллара за баррель. Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 6,05% — до 20,5 доллара за баррель.