МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Совет директоров "Энел Россия" рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 год из накопленной прибыли прошлых лет в размере 8,5 копейки на акцию, сообщает компания.

"Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Энел Россия" по результатам 2019 финансового года из накопленной прибыли прошлых лет после погашения убытков в размере 3 миллиарда рублей, что составит 0,085 рубля на одну обыкновенную акцию", — говорится в сообщении.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 9 июля.

"Созвать годовое общее собрание акционеров публичного акционерного общества "Энел Россия"… в форме заочного голосования", — добавляется в сообщении. Годовое собрание акционеров планируется провести 19 июня.

По итогам 2018 года компания выплачивала дивиденды в размере 14,1471 копейки на акцию. Общий объем выплат за 2018 год составил 5 миллиардов рублей, или 65% чистой прибыли по МСФО.