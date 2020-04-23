МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Китайская China National United Oil Corporation (Chinaoil), главным контрагентом которой в России выступает "Роснефть", по итогам 2019 года снова возглавила рейтинг 20 крупнейших покупателей российской нефти по версии журнала Forbes.

Chinaoil стала лидером как по общей сумме контрактов, так и по физическим объемам поставок из РФ. По итогам 2019 года она купила 39,7 миллиона тонн российской нефти на 18,3 миллиарда долларов. Как отмечает издание, в 2019 году Китай установил новый рекорд импорта нефти: поставки в эту страну по сравнению с 2018 годом выросли на 9,5% и превысили 500 миллионов тонн. При этом страна сохранила статус крупнейшего покупателя российской нефти.

Первые четыре места в рейтинге не изменились с прошлого года. Так, второе место снова у швейцарского трейдера "Лукойла" Litasco, который в прошлом году купил у России 38,3 миллиона тонн нефти на сумму 17,4 миллиарда долларов. На третьем месте — трейдер "Роснефти" Rosneft Trading, который купил 28 миллионов тонн нефти на 12,5 миллиарда долларов.

Четвертая строчка принадлежит трейдерской "дочке" французской Total (22,8 миллиона тонн на 10,2 миллиарда долларов). Замыкает пятерку лидеров частная китайская компания СEFC (9,3 миллиона тонн на 4,5 миллиарда долларов).

Кроме того, в топ-10 вошли швейцарский сырьевой трейдер Glencore, британская QHG Trading, польский нефтяной концерн Orlen, трейдинговая "дочка" "Татнефти" Tatneft Europe, трейдинговое подразделение англо-нидерландской компании Royal Dutch Shell — Shell Trading.

Forbes также отмечает, что в двадцатку крупнейших покупателей российской нефти вернулась компания Gunvor (20-е место), которой раньше владел миллиардер Геннадий Тимченко. Также в рейтинге есть два новичка: трейдинговая "дочка" азербайджанской Socar — Socar Trading (18-е место) и компания Marsa Energy Trading (19-е место), о которой мало что известно, но объемов ее закупок российской нефти оказалось достаточно для попадания в рейтинг.