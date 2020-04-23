МИНСК, 23 апр — ПРАЙМ. Белоруссия намерена начать прокачку нефти по трубе из Польши на свой НПЗ в Мозыре до конца 2020 года, объем предполагается около 100 тысяч тонн в месяц, соответствующая договоренность с Варшавой достигнута, сообщил РИА Новости в четверг источник в нефтяной сфере республики.

Ранее в четверг министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии сообщило, что республика установила тариф на прокачку нефти реверсом из Польши на НПЗ в Мозыре (Гомельская область) в размере 8,58 белорусского рубля (около 264 российских рубля) за одну тонну нетто без НДС.

"Технически все подготовлено к началу прокачки нефти из Польши трубопроводным транспортом, тарифы просто так не устанавливаются, естественно. Договоренность с польской стороной достигнута. Предполагается, что прокачка на белорусский НПЗ начнется до конца текущего года. На начальном этапе объемы планируются небольшие — около 100 тысяч тонн в месяц", — сказал собеседник агентства.

По его словам, начало такой прокачки — это "больше логистическая задача для альтернативы". "Польша, в принципе, согласна качать, и это мотивирует стороны для дальнейшей модернизации (нефтепроводной – ред.) системы, создания регулярных потоков", — заметил он. При этом собеседник не стал комментировать, может ли в данном случае идти речь о транспортировке по трубе американской или саудовской нефти, отметив лишь, что ситуация на нефтяном рынке сейчас непредсказуемая.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что Минск прорабатывает с Польшей варианты поставки американской и саудовской нефти через порт в Гданьске и далее трубопроводным транспортом в республику. При этом Минск видит возможность запуска в реверс магистрального нефтепровода "Дружба", по которому российская нефть идет западным потребителям. Альтернативные поставки белорусская сторона прорабатывает на фоне разногласий с основным и традиционным поставщиком сырья на свои НПЗ – Россией.