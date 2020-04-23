МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Мексика застраховалась от падения стоимости нефти, захеджировав свои поставки по цене в 49 долларов за баррель, заявил президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Мы застраховали цену на нефть в 49 долларов за баррель. Хеджирование позволит нам получить около 150 миллиардов песо (6,2 миллиарда долларов — ред.). Мы не потеряем деньги из-за падения цен на нефть", — цитирует слова президента агентство Блумберг.

По данным агентства, за последние 20 лет хедж защищал Мексику от каждого серьезного кризиса. Таким образом страна получила 5,1 миллиарда долларов, когда цены упали в 2009 году во время мирового финансового кризиса, 6,4 миллиарда долларов в 2015 году и 2,7 миллиарда долларов в 2016 году, когда Саудовская Аравия вела ценовую войну.

Пандемия коронавируса резко снизила спрос на нефть, что привело к обвалу цен. Во вторник цены на июньские фьючерсы нефти марок Brent и WTI обрушились на 23% и 29% соответственно. В понедельник стоимость экспортной мексиканской нефти впервые в истории достигла отрицательных значений.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла Мексика, которая первоначально отказывалась от сделки с альянсом: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.