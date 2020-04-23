МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели сообщения о "расследовании" США информации о трейдерах, якобы связанных с Кремлем.

Песков отметил, что в средствах массовой информации много вымыслов.

"Мы видели сообщения СМИ, и мы не знаем, насколько они соответствуют действительности. Такое количество ложных сообщений и вымыслов публикуется сейчас в средствах массовой информации, что воспринимать это нужно с большими допусками", — сказал Песков журналистам.

Ранее чиновники США заявили о проведении расследования в отношении инсайдерской торговли фьючерсными контрактами на нефть и трейдеров, которые якобы связаны с Кремлем.