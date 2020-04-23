Песков о "расследовании" США о трейдерах, якобы связанных с Кремлем: в СМИ много вымыслов
МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели сообщения о "расследовании" США информации о трейдерах, якобы связанных с Кремлем.
Песков отметил, что в средствах массовой информации много вымыслов.
"Мы видели сообщения СМИ, и мы не знаем, насколько они соответствуют действительности. Такое количество ложных сообщений и вымыслов публикуется сейчас в средствах массовой информации, что воспринимать это нужно с большими допусками", — сказал Песков журналистам.
Ранее чиновники США заявили о проведении расследования в отношении инсайдерской торговли фьючерсными контрактами на нефть и трейдеров, которые якобы связаны с Кремлем.
https://1prime.ru/energy/20200423/831318751.html