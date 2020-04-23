МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. БРИКС не собирается создавать свой аналог ОПЕК, поскольку из стран группы только РФ и Бразилия являются экспортерами, а остальные – импортерами нефти, заявил замдиректора департамента внешнеполитического планирования МИД России Павел Князев в ходе презентации доклада клуба "Валдай" на тему "БРИКС и пандемия соперничества".

"БРИКС уж точно не будет создавать БРИКС ОПЕК, поскольку из стран БРИКС только Россия и в какой-то степени Бразилия являются экспортерами, все остальные являются больше импортерами", — сказал Князев, отвечая на вопрос о том, будет ли БРИКС создавать свой ОПЕК и предпринимать усилия для стабилизации энергетического рынка.

Пандемия коронавируса привела к падению спроса на все нефтепродукты, от реактивного топлива до бензина. Нефтехранилища по всему миру быстро заполняются. Во вторник цены на июньские фьючерсы нефти марок Brent и WTI обрушились на 23% и 29% соответственно. В понедельник стоимость американской нефти марки WTI с поставкой в мае впервые в истории достигала отрицательной стоимости.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.