МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Алжир уведомил страны сделки о снижении добычи нефти ОПЕК+, что немедленно начнет сокращать добычу нефти, пишет агентство Блумберг со ссылкой на заявление делегата на ОПЕК+, знакомого с ситуацией.

"Алжир в ходе двухдневных неофициальных переговоров 21-22 апреля уведомил министров стран ОПЕК+ о том, что сокращение добычи нефти начнется немедленно", — пишет агентство. Таким образом, страна не будет дожидаться 1 мая, когда начнет действовать новая договоренность ОПЕК+ по сокращению добычи. Снижение добычи Алжира в рамках этой договоренности составляет 241 тысячу баррелей в сутки, указывает агентство.

Ранее в четверг Кувейт заявил, что сократил поставки нефти на рынок до вступления в силу соглашения стран ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи, которое начинает действовать 1 мая.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.