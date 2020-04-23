МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Утечки из кулуаров заседания ОПЕК+ по тем или иным вопросам возможны – подобные прецеденты есть, а кризис всегда привлекает спекулянтов легким заработком, в том числе, на инсайдерской информации. Однако никаких доказательств этому факту, а также его связей с Кремлем, как пишет Блумберг, пока нет, уверены эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) начала расследование в отношении неназванных трейдеров, которые с помощью инсайдерской информации о позиции России в переговорах по сделке ОПЕК+ в марте могли заработать на колебаниях нефтяных цен. Аналогичное расследование начало и Управление по финансовому надзору Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA).

В материале отмечалось, что регуляторы начали проверку сделок до краха фьючерсов на американскую нефть WTI в понедельник. Как подчеркнули источники, "личности трейдеров не могут быть установлены, но они не являются российскими официальными лицами", В то же время один из источников заявил, что "лица, которые делают ставки, привлекают людей, связанных с Кремлем". Уточнялось также, что лица, ставшие частью расследования, не имели в прошлом истории торговли фьючерсами.

В Кремле прокомментировали эту информацию в том духе, что в СМИ много вымыслов, которые нужно воспринимать с большими допусками.

"СЛИВ" ВЕСЬМА ВЕРОЯТЕН

Эксперты высказали мнение, что "слив" инсайдерской информации, в том числе затрагивающий лиц на государственном уровне, не такое уж маловероятное событие.

"В совсем недавнем прошлом в США разгорелся скандал с участием сенаторов, которые обсуждали перспективы развития эпидемии коронавируса, в том числе и конфиденциальные сведения, и при этом избавились от своих акций накануне обвального снижения их стоимости. Хотя в публичных выступлениях они убеждали, что страна способна дать достойный отпор COVID-19", — напомнил руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

"Утечки могут быть откуда угодно, поэтому существуют органы, которые их расследуют. Кризисные периоды привлекают спекулянтов всех мастей, так как в этот период можно заработать гораздо больше, чем в период стабильности, поэтому шанс утечки возрастает", — согласен ведущий аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров.

ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК

Если допустить, что утечка сведений о проекте взаимодействия России с другими участниками сделки по сокращению добычи нефти могла произойти, то логично, что некоторые компании могли сыграть на колебаниях цен. Но вряд ли это оказало существенное влияние на рынок, считает доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов.

В свою очередь, Сидоров уверен, что даже один крупный игрок может оказать большое влияние на котировки фьючерсов. "Уже длительное время картина на рынке сродни казино, поэтому, обладая даже инсайдерской информацией, можно неплохо заработать", — сказал он.

Мало кто предполагал, что даже после исторических договоренностей ОПЕК+ и G20, где никто не мог дать прогноз этих встреч, цены на нефть уйдут в минус, при томчто договориться получилось, добавил эксперт.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НЕТ

По мнению аналитиков, доказательств информации, обнародованной в статье, пока нет. CFTC заявляет, что определила трейдеров, которые могли обладать инсайдерской информацией, но не конкретизирует, ссылаясь лишь на то, что они могли быть связаны с Кремлем. "Пока вся эта ситуация напоминает "охоту на ведьм". США постоянно пытаются найти "российский след" и во всем обвинить Россию", — рассуждает Каленов.

Текущее расследование пока не установило конкретные имена подозреваемых, пока лишь ясно, что они не являются чиновниками из России. Подозрения американских регуляторов вызвало то, что "сотни миллионов" долларов были заработаны лицами, у которых "не было истории торговли фьючерсами". Иными словами, они были непрофессиональными инвесторами.

"Все, что привело информагентство, так это версию одного из собеседников о том, что "киты" рынка могут получать такой инсайд из России. Но это еще требуется доказать. У созданной в 2018 году специальной целевой группы Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США для расследования инсайда государственной информации, теперь появилась дополнительная работа", — заключил Коган.​