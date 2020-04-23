МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз средней цены на нефть в текущем году до 35 долларов за баррель по сравнению с октябрьским прогнозом в 58 долларов, об этом говорится в докладе ВБ.

"Нефтяные цены прогнозируются в среднем на уровне в 35 долларов за баррель в 2020 году, после чего последует восстановление до 42 долларов за баррель в 2021 году, что существенно ниже нашего октябрьского прогноза в 58 долларов за баррель и 59 долларов за баррель", — сообщается в документе.