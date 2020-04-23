МОСКВА, 23 апр /ПРАЙМ/. Снижение спроса на рынке нефти в условиях пандемии коронавируса привело к ужесточению конкуренции на традиционном для российской нефти Urals рынке Европы, и многие покупатели начали отдавать большее предпочтение саудовской нефти, поставляемой в регион в апреле с большими скидками, сообщает новостная служба ценового агентства Argus.

"В Северо-Западной Европе… Saudi Aramco установила контрактную стоимость апрельских партий Арабской легкой (Arab Light) на уровне скидки 10,25 доллара за баррель (с поставкой на условиях FOB Рас-Таннура) к Brent, в то время как в марте скидка на сорт в регионе составляла лишь 2,25 доллара за баррель", — пишет агентство.

В материале со ссылкой на данные аналитической системы Vortexa указывается, что многих переработчиков привлекли такие условия. Так, закупки нефти Aramco увеличили Shell, Total, OMV, Repsol и Cepsa. "Отгрузки саудовской нефти в Нидерланды, где находятся крупные нефтехранилища, в апреле могут составить около 1,42 миллиона тонн, что вдвое больше мартовского уровня. За этот период общий объем партий Urals, напротив, снизится на 41%, до менее 935 тысяч тонн", — пишет агентство со ссылкой на данные Vortexa.

Экспорт саудовской нефти нарастила и Польша, в апреле в порт Гданьск должно поступить почти 500 тысяч тонн нефти из королевства против 398 тысяч в марте. При этом в начале апреля в Гданьск пришла только одна партия Urals на 66,5 тысячи тонн, приобретенная еще в марте. В прошлом месяце в Польшу поступило пять морских партий Urals общим объемом почти 377 тысяч тонн.

"Впрочем, основные объемы российской нефти продолжат прокачиваться в Польшу по трубопроводу "Дружба" в рамках долгосрочных контрактов", — отмечается в материале. Но одновременно указывается, что ни одной партии Urals впервые с мая 2018 года не поступит в апреле в Турцию, при этом турецкий переработчик Tupras решил приобрести один груз Arab Light.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак еще в начале апреля подчеркивал, что у российских компаний нет проблем с размещением нефти на рынке: вопреки сложившимся после развала прежней сделки ОПЕК+ условиям, все сырье было размещено в полном объеме. Что касается мая, то агентство Блумберг ранее в апреле сообщило, что прайсинг для Европы по марке Arab Light Саудовская Аравия оставила без изменений.