МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Прирост запасов нефти и конденсата в РФ по сумме всех категорий (А+В1+С1+В2+С2) в 2019 году, по предварительным данным, составил 1,952 миллиарда тонн, по газу — 1,354 триллиона кубометров, говорится в материалах Роснедр.

"В результате ГРР, выполненных за счет средств недропользователей, по предварительным данным приросты запасов углеводородного сырья в 2019 году по сумме всех категорий (А+В1+С1+В2+С2) составили: по нефти и конденсату — 1,952 миллиарда тонн, по газу — 1,354 триллиона кубометров", — говорится в материале.

В том числе по сумме промышленных категорий (А+В1+С1): по нефти и конденсату — 791 миллион тонн, по газу — 930 миллиардов кубометров, сообщили Роснедра.