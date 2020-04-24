МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ понизил прогноз среднегодовой цены на нефть марки Urals в 2020 году до 27 долларов за баррель c 55 долларов за баррель, указывается в среднесрочном прогнозе регулятора.

Банк России также изменил прогноз цены на нефть в 2021 и в 2022 годах. В 2021 году прогноз понижен до 35 долларов за баррель с 50 долларов и в 2022 году — до 45 долларов за баррель с 50 долларов.

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил на фоне коронавируса ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых, вернув ее на уровень исторического минимума конца 2013 года — начала 2014 года. Решение совпало с ожиданиями рынка.