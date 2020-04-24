МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Напряженность на Ближнем Востоке может поддержать нефтяные котировки в краткосрочной перспективе, однако эффект не сравнится с влиянием сделки ОПЕК+, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

Утром в пятницу цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 4,5%, те же фючерсы на WTI дорожали на 5,33%.

Поддержку ценам на нефть оказали сообщения СМИ о готовности ряда стран начать сокращать добычу нефти уже сейчас. В четверг Алжир уведомил страны ОПЕК+, что немедленно начнет сокращать добычу нефти. Кроме того, кувейтское агентство новостей KUNA сообщило, что Кувейт еще до вступления в силу соглашения ОПЕК+ сократил поставки нефти на рынок.

Нефтяные трейдеры также внимательно следят за растущей напряженностью в отношениях США и Ирана. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что дал распоряжение военно-морским силам США уничтожать иранские катера, мешающие проходу американских кораблей в Персидском заливе. После этого МИД Ирана выразил США протест.

Аналитик London Capital Group Ипек Озкардеская, чье мнение приводит агентство Франс Пресс, считает, что сокращение добычи — меньшее, что могут сделать страны, чтобы помочь ценам на нефть. "Еще один вариант — разжигать геополитическую напряженность на Ближнем Востоке, угрожая поставкам и поддерживая цены. Именно этим сейчас занимается Дональд Трамп", — добавила аналитик.

ТРАМП ТЕСТИРУЕТ ИРАНСКУЮ ТЕМУ

По мнению экспертов, события на Ближнем Востоке окажут некоторое влияние на цену нефти, однако эффект будет краткосрочным, особенно если угрозы не воплотятся в жизнь.

"Добыча Ирана сейчас составляет 2 млн баррелей в сутки, экспорт — 250 тысяч баррелей в сутки, при том что избыток нефти в мире доходит до 30 млн баррелей в сутки. Поэтому определенный позитив для цен на нефть это событие принесло, но их рост никак не связан с противостоянием США и Ирана. Просто на таких низких уровнях цен такие темпы роста являются нормой", — говорит ведущий аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров.

Очередные угрозы или предупреждения Трампа в адрес Ирана оказывают краткосрочную поддержку рынку нефти, поскольку дело, скорее всего, ограничится словами в Твиттере, уверена аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. "Тем не менее вероятность "горячего" конфликта на Ближнем Востоке существует. Если не сработает сделка ОПЕК+, к этой возможности могут прибегнуть", — считает она.

С ней соглашается эксперт ИК "Фридом Финанс" Елена Беляева.

"Вряд ли США сейчас намерены переводить конфликт с Ираном в горячую фазу. Эпидемия коронавируса в стране пока существенно не сбавляет обороты. Скорее всего, это просто очередной тест и проверка реакции Ирана, уместные для поддержания цен на нефть в моменте и необходимые для поддержания иранской темы в повестке на будущее, если понадобится", — уверена она.

По мнению доцента кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко, Трамп может использовать разжигание обстановки на Ближнем Востоке как один из инструментов корректировки цен в сторону повышения. Также не исключено появление новых "вбросов" или реальных действий, в результате которых цена нефти на рынке будет расти.

"Это, своего рода, вклад США в копилку активностей, нацеленных на преодоление кризиса на рынке — ведь текущий уровень цен является для них очень критичным и его сохранение в течение ближайшего квартала может стать триггером значительного количества банкротств компаний в нефтяной и смежных отраслях. А в преддверии грядущих выборов вопрос сохранения и развития бизнеса приобретает особый окрас", — уверен он.

ДЕЛА ВАЖНЕЕ СЛОВ

Эффект от напряженности на Ближнем Востоке не сопоставим с эффектом от сокращения добычи в рамках ОПЕК+. Рынок отреагировал на результат новой сделки ОПЕК++ еще до ее финализации— котировки чуть превысили 35 долларов за баррель Brent с последующим откатом вниз. По состоянию на сегодня цена барреля нефти находится в районе 21 доллара, то есть ниже, чем до даты достижения договоренности.

"Поэтому говорить о существенном и, главное, долгосрочном влиянии напряженности на Ближнем Востоке на цену нефти, думаю, было бы неверно. Корректировка может быть сопоставима с эффектом от соглашения, но также, в краткосрочном периоде. До тех пор, пока мы не увидим поэтапное восстановление деловой активности в мире на фоне постепенного угасания пандемии, появление стабильного вектора роста нефтяных цен маловероятно", — считает Чередниченко.

По мнению Беляевой, для цен на нефть в текущее время важнее тема заполнения нефтяных хранилищ в США, что может случиться уже в мае. Сокращение добычи странами ОПЕК, скорее всего, только отодвинуло дату на будущее.

"Рынок нефти в ближайшие месяцы продолжит "штормить"", — резюмирует она.



