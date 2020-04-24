МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Ожидаемое снижение на 42% в мае по сравнению с апрелем объёмов экспорта российской нефти Urals через порты Усть-Луги, Приморска и Новороссийска поддерживает ее стоимость на текущий момент, оценило агентство Argus.

"Скидка на объемы из балтийских портов 23 апреля уменьшилась на 3,90 доллара за баррель по сравнению с началом апреля, до 0,85 доллара за баррель (cif Роттердам) к Североморскому датированному. Дисконт на партии Urals по 80 тысяч тонн с отгрузкой из Новороссийска сократился на 3,75 доллара за баррель относительно максимального уровня, отмеченного 9 апреля, до 1,25 доллара за баррель (cif Аугуста)", — сообщает агентство.

По данным Argus, это произошло из-за того, что поставки Urals из этих морских портов в мае должны сократиться на 885 тысяч баррелей в сутки (на 42%) относительно апрельского уровня, до 1,24 миллиона баррелей в сутки (5,36 миллиона тонн). "Эта информация поддержала стоимость сорта", — подчеркивает агентство.

Суммарный же экспорт нефти из портов России в мае должен сократиться на 940 тысяч баррелей в сутки (3,64 миллиона тонн) по сравнению с текущим месяцем, до 2,05 миллиона баррелей в сутки (8,72 миллиона тонн), согласно позиционным графикам отгрузок, отмечает агентство.

Также, по данным Argus, российские производители в мае могут сократить загрузку нефтеперерабатывающих заводов на 3,4%, до минимального уровня за последние 10 лет — 4,47 миллиона баррелей в сутки (18,99 миллиона тонн). Снижение показателя отгрузок ожидается как в связи с сезоном ремонта на НПЗ России, так и из-за слабого спроса на нефтепродукты в условиях карантинных мер, поясняет агентство.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.