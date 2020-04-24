ВАШИНГТОН, 24 апр — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Саудовская Аравия могут еще сократить добычу нефти "естественным образом".

"Я думаю, еще могут быть сокращения. Но это будет естественным образом… Они говорят, что (сократят) на 10 миллионов (баррелей в сутки), а я полагаю, что это будет 15 миллионов. Я даже слышал, что это может 20 миллионов… Они вынуждены это делать", — сказал Трамп журналистам.